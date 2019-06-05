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Pençe Harekatı’nı icra eden komandolar bayramlaştı

05.06.2019 10:19

Pençe Harekâtını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya karşı Pençe Harekâtını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı ve asil milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutladı" denildi. Komandoların bayramlaşma görüntüleri de paylaşıldı.


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