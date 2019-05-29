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Pençe harekatından yeni görüntü! Füzeler böyle ateşlendi

29.05.2019 10:09

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Milli Savunma Bakanlığğı'ndan yapılan açıklamada, "Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5 x 18 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekâtını etkin şekilde destekliyor." denildi.



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