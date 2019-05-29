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Pençe harekatından yeni görüntü!

29.05.2019 10:09

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor." denildi.



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