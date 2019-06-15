Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Hakurk'ta PKK hedefleri vuruldu (Video) 15.06.2019 10:44

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu" denildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi. Paylaşımda, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.