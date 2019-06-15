Haberler Web TV Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Hakurk'ta PKK hedefleri vuruldu (Video)

Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Hakurk'ta PKK hedefleri vuruldu (Video)

15.06.2019 10:44

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu" denildi.


Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi. Paylaşımda, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları