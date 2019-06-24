Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi 24.06.2019 10:17

27 Mayıs tarihinde başlayan ve Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesini kapsayan Pençe Harekâtı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. Komandolarımız örgüte ait sığınak, barınak ve mağaraları tek tek tespit ederek imha faaliyetlerini sürdürüyor.