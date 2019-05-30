Pençe Harekatı kapsamında Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda, teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen patlayıcı ve mayınlar imha ediliyor.
Pençe Harekatı'nda hedefler havadan ve karadan imha ediliyor30.05.2019 18:54
- Pençe Harekatı'nda hedefler havadan ve karadan imha ediliyor
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