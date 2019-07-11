Pençe Harekatı'nda flaş gelişme: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi 11.07.2019 18:10

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.