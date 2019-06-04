Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34'e yükseldi

Son dakika haberine göre, Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında da en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğu kaydedildi.
KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI
Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Harekatlarda en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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