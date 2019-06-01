'Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi 01.06.2019 19:36

Irak kuzeyinde yürütülen, 'Pençe Harekâtı' kapsamında 1 mağara ile 5 sığınakta çok miktarda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.