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'Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

01.06.2019 19:36

Irak kuzeyinde yürütülen, 'Pençe Harekâtı' kapsamında 1 mağara ile 5 sığınakta çok miktarda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.


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