Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatında şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Pençe Harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi28.05.2019 17:40
- Pençe Operasyonu'nda hedefler tam isabetle vuruldu
- Pençe Harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi
- İşte Kuzey Irak'taki hedefleri vuran milli silahlar
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1 kişi öldü | VİDEO
- Bahçelievler'de 11 katlı bina böyle yıkıldı! Yıkım öncesi hangi önlemler alınmalı?
- Samsun'da kaybolan Ecrin Kurnaz hakkında Başsavcılıktan son dakika açıklaması
- Kuzey Irak'taki pençe operasyonundaki komandolar böyle görüntülendi
- Konya'da trafik magandası drift yaparken yayayı ezdi
- Bahçelievler'de tehlikeli yıkım! 11 katlı 80 dairelik apartman böyle yıkıldı
- Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuktan acı haber!
- Son dakika: Pençe harekatından yeni görüntüler!
- Başkan Erdoğan'dan 'Pençe' operasyonu mesajı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.