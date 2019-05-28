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Pençe Harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi

28.05.2019 17:40

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatında şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


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