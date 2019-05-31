Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Pençe harekatı sürüyor! Zap'a hava harekatı: Terör hedefleri vuruldu31.05.2019 10:17
- Pençe harekatı sürüyor! Zap'a hava harekatı: Terör hedefleri vuruldu
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