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Pençe harekatı sürüyor! Zap'a hava harekatı: Terör hedefleri vuruldu

31.05.2019 10:17

Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.


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