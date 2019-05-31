Pençe harekatı sürüyor! Zap'a hava harekatı: Terör hedefleri vuruldu 31.05.2019 10:17

Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.