Pençe Harekatı sürüyor! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi 14.06.2019 15:39

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK’lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu." denildi. Ayrıca operasyonda imha edilen mağara sayısı 118'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK'lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu" denildi.

118 MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda terör örgütü PKK'nın mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edilmeye devam ediliyor.

27 Mayıs tarihinde başlayan harekat kapsamında şuana kadar toplam 48 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İmha edilen mayın/EYP sayısı da 80 oldu. Terör örgütünün kullandığı toplam 118 mağara ve sığınak da içerisindeki mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.

Ayrıca PKK'lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 12 adet AK-47 piyade tüfeği, 9880 AK-47 mühimmatı, 664 BKC mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar, 17 RPG-7 roketi, 1 Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 13 el bombası, 3250 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.