MİLLİ Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı'nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 milimetrelik havan mermisi ve 3 kilogramlık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi" denildi.
Pençe-3 Harekâtı'nda teröristlerin radyo frekans yöntemiyle tuzakladıkları havan mermisi ve EYP'ler imha edildi! (Video)14.09.2019 14:19
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