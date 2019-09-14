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Pençe-3 Harekâtı'nda teröristlerin radyo frekans yöntemiyle tuzakladıkları havan mermisi ve EYP'ler imha edildi! (Video)

14.09.2019 14:19

MİLLİ Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı'nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 milimetrelik havan mermisi ve 3 kilogramlık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi" denildi.


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