Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'na ilişkin twitter üzerinden açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imha edildiği bildirildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlayan Pençe harekatının ikinci ayağı olan Pençe-2 harekatı başarılı bir şekilde sürüyor.
MAYIN VE EYP'LERİN İMHASI DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında, güvenlik güçleri tarafından mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tespit edilerek kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Patlayıcıların imha anına ilişkin görüntüler MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.
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