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Penaltı mı? Değil mi?

27 Aralık 2017, Çarşamba
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken maçın ilk yarısındaki bu pozisyon çok tartışıldı!
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