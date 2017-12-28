Penaltı mı? Değil mi?

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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken maçın ilk yarısındaki bu pozisyon çok tartışıldı!
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