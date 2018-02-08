Pazarcı Medine teyzeden Mehmetçik'e destek

Amasya'nın Merzifon ilçesinde pazarcılık yapan 60 yaşındaki asker annesi Medine Osmanlı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir haftalık hasılatını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Eşi Ali Osmanlı ile 43 yıldır pazarcılık yapan asker annesi Osmanlı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulunarak, yüreğinin Türk askeriyle ve asker yolu gözleyenlerle attığını gösterdi. Osmanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Hakkari'de astsubay olarak görev yaptığını, kalbinin de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik ile attığını söyledi.
Pazarcı Medine teyzeden Mehmetçik'e destek07 Şubat 2018, Çarşamba
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