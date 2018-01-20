Yol Durumu

'te geceye damga vuran sahne

19 Ocak 2018, Cuma
'in bugünkü bölümünde Abdülhamit'in Türkiye tasavvuru izleyenlere duygulu anlar yaşattı.
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