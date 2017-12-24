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Payitaht Abdülhamid dizisinde geceye damga vuran sahne!

23 Aralık 2017, Cumartesi
'nin çok izlenen dizisi Payitaht Abdülhamid'de Sultan Abdülhamid'in Parvus'un kimliğini ortaya çıkardığı ve Parvus'un tehditlerine karşı verdiği tokat gibi cevap geceye damga vurdu.
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