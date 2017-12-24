Payitaht Abdülhamid dizisinde geceye damga vuran sahne!

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TRT'nin çok izlenen dizisi Payitaht Abdülhamid'de Sultan Abdülhamid'in Parvus'un kimliğini ortaya çıkardığı ve Parvus'un tehditlerine karşı verdiği tokat gibi cevap geceye damga vurdu.
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