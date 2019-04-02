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Patronlardan yatırım cevabı

02.04.2019 11:03

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinin sona ermesinin ardından iş dünyası ortadaki belirsizliğin kalktığını belirterek yatırım ve üretimin devam edeceğini açıkladı.


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