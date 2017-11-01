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Patlayıcı bulan drone icat etti

31 Ekim 2017, Salı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Resepsiyona, Muş'ta terörün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen drone tasarlayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mert Delibalta da ailesiyle katıldı.
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