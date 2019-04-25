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Patatesin Kilo fiyatı 1,5 TL'ye kadar düşecek

25.04.2019 13:22

Afyonkarahisar'daki patates yetiştiricileri ve tüccarlar, üretimin geçtiğimiz yıllara göre aynı oranda olduğunu piyasa fiyatının yakın zamanda 1,5 liraya kadar düşebileceğini ifade ettiler.


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