Pasaporttan yüz tanıma sistemi ile geçiş Sabiha Gökçen'de başladı

Dünyada birçok havalimanında kullanılan parmak izi ve yüz tanıma ile pasaport kontrolünden geçmeyi sağlayan Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi deneme amaçlı olarak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hizmete girdi.
Pasaporttan yüz tanıma sistemi ile geçiş Sabiha Gökçen'de başladı09.05.2019 15:31
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