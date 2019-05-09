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Pasaporttan yüz tanıma sistemi ile geçiş Sabiha Gökçen'de başladı

09.05.2019 15:31

Dünyada birçok havalimanında kullanılan parmak izi ve yüz tanıma ile pasaport kontrolünden geçmeyi sağlayan Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi deneme amaçlı olarak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hizmete girdi.


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