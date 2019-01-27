Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. AK Parti yerel seçimlerde 8. sırada MHP ise 10. sırada yer alacak..
Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu27 Ocak 2019, Pazar
- Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
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