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Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

27 Ocak 2019, Pazar

Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. AK Parti yerel seçimlerde 8. sırada MHP ise 10. sırada yer alacak..


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