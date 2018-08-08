Yol Durumu

Parti önünde Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden CHP'li

08 Ağustos 2018, Çarşamba

CHP Genel Merkezi'nin kapısına dayanan partili, "9 seçim kaybettin yeter, daha ne kadar kaybedeceksin" diye tepkisini dile getirdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları