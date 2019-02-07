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Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu Murat Tuğlacıyan evinde ölü bulundu

07 Şubat 2019, Perşembe

Şişli'de çevirmen Murat Tuğlacıyan evinde ölü bulundu. Yalnız yaşayan Murat Tuğlacıyan'ın yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu olduğu öğrenildi.


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