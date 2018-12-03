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Park halindeki otomobile EYP’li saldırı: Kalbimiz yerinden çıktı

03 Aralık 2018, Pazartesi

Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama hasara yol açtı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, araçtaki hasarın mahalleye motosikletle gelen iki şüphelinin attığı el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını belirledi. Mahalle sakinlerinden Orkun Akyıldız, "Patlama sesiyle kalbimiz yerinden çıktı" sözleriyle yaşadıkları korkuyu anlattı.


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