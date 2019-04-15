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Paris'teki dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın

15.04.2019 20:48

Son dakika... Paris'teki dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.


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