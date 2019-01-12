Haberler Web TV Paris'te patlama! İşte o görüntüler

Paris'te patlama! İşte o görüntüler

12 Ocak 2019, Cumartesi

Son dakika haberine göre; Fransa'nın başkenti Paris'te bir patlama meydana geldi. Patlamaya neyin neden olduğu kesin olarak henüz bilinmediği, fakat gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği bilgisi yer alıyor. Çok sayıda yaralı olduğu da gelen bilgiler arasında..


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları