Paris'te patlama

Son dakika haberine göre; Fransa'nın başkenti Paris'te bir patlama meydana geldi. Patlamaya neyin neden olduğu kesin olarak henüz bilinmediği, fakat gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği bilgisi yer alıyor. Çok sayıda yaralı olduğu da gelen bilgiler arasında..
Paris'te patlama12 Ocak 2019, Cumartesi
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