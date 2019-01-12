Paris'te patlama 12 Ocak 2019, Cumartesi

Son dakika haberine göre; Fransa'nın başkenti Paris'te bir patlama meydana geldi. Patlamaya neyin neden olduğu kesin olarak henüz bilinmediği, fakat gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği bilgisi yer alıyor. Çok sayıda yaralı olduğu da gelen bilgiler arasında..