Paris'te medeniyet: Trene camdan bindiler 04 Nisan 2018, Çarşamba

Fransa'da demir yolu işçilerinin grevi nedeniyle tren seferlerinde yaşanan aksamalar, garlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yolcular trenlere binebilmek için birbiriyle yarıştı, camlardan içeri girdi...

Avrupa'da medeniyeti sembolize eden ülkelerin başında Fransa ve başkenti Paris geliyor. Ancak Paris bu günlerde o medeni hallerinden çok uzakta. Grev mevsimlerinin başlamasıyla iş bırakma eylemleri gerçekleştiren işçiler hayatı felç etti. Özellikle salı günü iş bırakma eylemi yapan demir yolu çalışanları ülkede ulaşımı bitirme noktasına getirdi.

TRENLERE CAMDAN BİNDİLER

Dün başlayan eylemlerde tren garlarında uzun kuyruklar oluşmuştu. Bugün de devam eden eylemler artık Fransızları çıldırtma noktasına getirdi. Öyle ki sayılı halde sefer yapan trenleri kaçırmak istemeyen Parisliler, ağızına kadar dolan trenlere camlardan binmeye çalıştı.

Tamamen dolan vagonlarda adeta izdiham yaşatan tren yolcuları, araca binebilmek için birbirlerini ezdi