Paris'te eylemciler yağmalara devam ediyor

Paris'te "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, eylemlerini bahane ederek dünyaca ünlü mağazaları, iş yerlerini talan ediyor.
Paris'te eylemciler yağmalara devam ediyor03 Aralık 2018, Pazartesi
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