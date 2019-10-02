Paris moda haftasında defileye sızan sahte mankeni Gigi Hadid sahneden kovdu (Video) 02.10.2019 16:09

Dünyaca ünlü bir markanın Paris Moda haftası kapsamında yeni koleksiyonunun tanıtımı esnasında podyuma seyirciler arasında bir kadın çıktı. Tüm şaşkın bakışlar arasında kadın markanın çakma kıyafeti ile boy gösterdi. Mankenler olayı çaktırmasalar da Gigi Hadid bu olaya sessiz kalmadı. Atlayan kadını kolundan tuttuğu gibi podyumdan indirdi. Bu durum sosyal medyadan olay olurken Hadid tavrı herkes tarafından alkış topladı. Modeller yürürken podyuma fırlayan S’Infiltre, moda markasının en ünlü takımlarından birini giydiği gözlemlendi. O anlar ise defileyi izlemeye gelen konukların kameralarına yansıdı...