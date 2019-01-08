Adana'nın Yüreğir ilçesinde köprü demirlerine çarparak 5 parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Parçalanan otomobilden yara almadan çıktı07 Ocak 2019, Pazartesi
- Parçalanan otomobilden yara almadan çıktı
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