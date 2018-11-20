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Paraşütü açılmayan turist, 90 metreden yere çakıldı

20 Kasım 2018, Salı

Portekiz'in Centro bölgesine bağlı Oeste alt bölgesinde bulunan Nazaré Sahilinde kayalıklardan paraşütle atlayan 50 yaşındaki turistin paraşütü açılmayınca 90 metreden zemine çakıldı. Paraşüt, turistin zemine çarpmasının ardından açılırken, yaşanan dehşet anları bölgedeki turistler tarafından kaydedildi.


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