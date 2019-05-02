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Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliği açıldı

02.05.2019 16:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni ile Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliğinin açılışını yaptı. Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte Latin Amerika ve Karayipler açılımını ortaklık politikasına dönüştürmek için gerekli adımları birlikte atacağız" dedi.


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