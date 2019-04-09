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Paraguay Büyükelçisi Peralta’dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu

09.04.2019 14:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ı kabul etti. Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.


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