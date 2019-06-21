Kahramanmaraş'ta Mesut P.'nin ev almak için bankadan çektiği 139 bin lirasını aracın camını kırarak çalan hırsızlar kaçtıkları Sivas'ta peşlerine düşen polisle çatıştı. Uzun süren kovalamaca sonunda 10 kişi gözaltına alındı. Para dolu çantayla kaçtıkları belirlenen 3 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Para dolu çantayı çaldılar, peşlerine düşen polisle çatıştılar21.06.2019 05:31
- Para dolu çantayı çaldılar, peşlerine düşen polisle çatıştılar
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