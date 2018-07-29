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Papaz Brunson'un evini 2 kadın ziyaret etti

28 Temmuz 2018, Cumartesi

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evine ziyaretler devam ediyor.

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