Palu ailesi fertleri cinayeti örtbas etmek için para mı dağıttılar? 08 Ocak 2019, Salı

Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İddiaya göre Palu ailesi cinayeti örtbas etmek için mahalle sakinlerine para dağıttı. Ancak mahalle sakinleri bu iddiaların doğru olmadığını Müge Anlı ekibine anlattı. Hala Gülbahar Sadık Tuncer Ustael hakkında şok eden iddialarda bulununca Tuncer Ustael iddiaları kabul etmedi. Müge Anlı Gülbahar Hanım'ı stüdyoya davet etti ve tarafları canlı yayında yüzleştirdi.