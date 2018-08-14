Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hafriyat kamyonu ile yarıştığı iddia edilen Pakistan uyruklu bisiklet sürücüsü, dönüş yapan hafriyat kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Gencin hafriyat kamyonu ile yarıştığı o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Pakistanlı genç, kamyonla yarışmanın bedelini canı ile ödedi...14 Ağustos 2018, Salı
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