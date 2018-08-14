Pakistanlı genç, kamyonla yarışmanın bedelini canı ile ödedi... 14 Ağustos 2018, Salı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hafriyat kamyonu ile yarıştığı iddia edilen Pakistan uyruklu bisiklet sürücüsü, dönüş yapan hafriyat kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Gencin hafriyat kamyonu ile yarıştığı o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.