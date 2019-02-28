Haberler Web TV Pakistan'dan Başkan Erdoğan açıklaması

Pakistan'dan Başkan Erdoğan açıklaması

28.02.2019 17:01

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı.


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