Pakistan'dan Başkan Erdoğan açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı.
Pakistan'dan Başkan Erdoğan açıklaması28.02.2019 17:01
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