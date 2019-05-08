Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da sufi türbesine düzenlenen bombalı saldırıda 5'i polis 8 kişinin öldüğü, en az 26 kişinin yaralandı. Patlama anı kameralara böyle yansıdı.
Pakistan'daki patlama anı kamerada08.05.2019 16:32
- AK Partililere dört koldan İstanbul görevi! Başkan Erdoğan İstanbul'da ilçe mitingleriyle kampanyayı yürütecek
- Şanlıurfa'da lise müdüründen skandal görüntü! Derse geç kalan öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma
- Şanlıurfa’da ikiz bebeklerin şüpheli ölümü! Babanın sözleri tüyler ürpertti
- Dünya Türkiye'yi konuşacak! YESS ilk kez görüntülendi...
- İstanbul seçimleri için hemşehri atağı! İstanbulda hangi ilden kaç kişi yaşıyor
- Son dakika: Beşiktaş'ta başkan adaylarının listesi belli oldu
- Pakistan'daki patlama anı kamerada
- Emrah Serbes davasında temyiz incelemesi yapılacak
- Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeklerini ilk kez gösterdi!
- Ekrem İmamoğlu'nun görevde kaldığı 18 günde imza attığı skandal kararlar
- Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde cinayet silahının izine ulaşıldı (Video)
- Anadolu Farm'a yatırılan paralarla lüks araçlar alınmış
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.