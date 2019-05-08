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Pakistan'daki patlama anı kamerada

08.05.2019 16:32

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da sufi türbesine düzenlenen bombalı saldırıda 5'i polis 8 kişinin öldüğü, en az 26 kişinin yaralandı. Patlama anı kameralara böyle yansıdı.


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