Pakistan ordusunun Hindistanlı pilota yaptığı işkence kamerada 27.02.2019 15:05

Pakistan hava sahasında, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü; bir pilotun ise askerler tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu. Pakistan askerlerinin Hindistan savaş uçağını düşürdükten sonra sağ ele geçirdikleri Hintli pilota uyguladıkları işkence kameralarca kaydedildi. İşte o dehşet verici görüntüler...