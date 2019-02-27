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Pakistan ordusunun Hindistanlı pilota yaptığı işkence kamerada

27.02.2019 15:05

Pakistan hava sahasında, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü; bir pilotun ise askerler tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu. Pakistan askerlerinin Hindistan savaş uçağını düşürdükten sonra sağ ele geçirdikleri Hintli pilota uyguladıkları işkence kameralarca kaydedildi. İşte o dehşet verici görüntüler...


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