Pakistan ordusunun Hindistanlı pilota yaptığı işkence kamerada

Pakistan hava sahasında, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü; bir pilotun ise askerler tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu. Pakistan askerlerinin Hindistan savaş uçağını düşürdükten sonra sağ ele geçirdikleri Hintli pilota uyguladıkları işkence kameralarca kaydedildi. İşte o dehşet verici görüntüler...
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