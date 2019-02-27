Pakistan ordusu tarafından esir alınan hintli pilotun görüntüleri yayınlandı

Pakistan Hindistan’a ait 2 savaş uçağını düşürürken Hindistan da Pakistan ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Pakistan bir pilotu ele geçirdiğini duyurmuştu. Hintli pilotun görüntüleri yayınlandı. İşte o görüntüler...
Pakistan ordusu tarafından esir alınan hintli pilotun görüntüleri yayınlandı27.02.2019 16:14
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