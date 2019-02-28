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Pakistan ile Hindistan arasındaki kriz tırmanıyor! Savaş uçakları karşı karşıya geldi

28.02.2019 13:58

Pakistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı duyuruldu. Pakistan savaş uçakları, Hindistan savaş uçakları tarafından Cammu Keşmir bölgesi üzerinde engellendi. Pakistan Dışişleri Bakanı, Hindistan'la yaşanan gerilimi azaltmak adına rehin Hint pilotu geri iade edebileceklerini söyledi.


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