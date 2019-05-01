Pakistan, FETÖ ile bağlantılı kuruluşu terör örgütleri listesine aldı

İçişleri Bakanlığı, Pakistan Anayasa Mahkemesinin, FETÖ bağlantılı Pak-Türk Uluslararası Çağ Eğitim Vakfının terör örgütü kabul edilmesi ve mal varlıklarının Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesine ilişkin kararı onaması ve yapılan itirazı reddetmesinin ardından, kuruluşun ülkenin terör örgütleri listesine alındığını bildirdi.
Pakistan, FETÖ ile bağlantılı kuruluşu terör örgütleri listesine aldı01.05.2019 17:11
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