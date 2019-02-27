Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Hindistan gerginliği ile ilgili önemli açıklama

Son dakika haberine göre Pakistan Başbakanı İmran Han Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu. İmran Han, "Sivillere zarar vermek istemiyoruz. İş birliğine hazırız. Ama şu anda oturup birlikte konuşmamız gerekiyor bu konuyu nasıl çözeceğimizi. Sağduyunun kazanması gerekiyor." dedi.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Hindistan gerginliği ile ilgili önemli açıklama27.02.2019 14:41
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