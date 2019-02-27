Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Hindistan gerginliği ile ilgili önemli açıklama 27.02.2019 14:41

Son dakika haberine göre Pakistan Başbakanı İmran Han Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu. İmran Han, "Sivillere zarar vermek istemiyoruz. İş birliğine hazırız. Ama şu anda oturup birlikte konuşmamız gerekiyor bu konuyu nasıl çözeceğimizi. Sağduyunun kazanması gerekiyor." dedi.