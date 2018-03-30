Paketli ürünlerdeki katkı maddeleri zararlı mı? 30 Mart 2018, Cuma

Paketli ürünlerdeki katkı maddeleri tehlike mi saçıyor? Paketlerin üzerindeki bu kodlar ne anlama geliyor? Güneş Gazetesi Spor Yazarı Şafak Malatya, sosyal medya hesabı üzerinden bu tehlikeden bahsetti, o mesaj yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin dikkatini çekti. Peki ama uzmanlar bu konuda ne diyor? Paketli gıdalar zehir mi saçıyor?