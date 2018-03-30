Paketli ürünlerdeki katkı maddeleri tehlike mi saçıyor? Paketlerin üzerindeki bu kodlar ne anlama geliyor? Güneş Gazetesi Spor Yazarı Şafak Malatya, sosyal medya hesabı üzerinden bu tehlikeden bahsetti, o mesaj yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin dikkatini çekti. Peki ama uzmanlar bu konuda ne diyor? Paketli gıdalar zehir mi saçıyor?
Paketli ürünlerdeki katkı maddeleri zararlı mı?30 Mart 2018, Cuma
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