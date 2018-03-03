PAEM'den Zeytin Dalı Harekatı'na özel koreografi

Polis Amirleri Eğitim Merkezi’nde (PAEM) eğitim gören komiser yardımcısı adayları Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan kahraman mehmetçiklerimize özel bir koreografi hazırladı. Hazırlanan koreografide komiser adayları tarafından oluşturulan Türkiye haritası ve harekatı simgeleyen zeytin dalı da unutulmadı.
PAEM'den Zeytin Dalı Harekatı'na özel koreografi02 Mart 2018, Cuma
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