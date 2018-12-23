Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu asıl diktatör sensin

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu. Öztürk Yılmaz, "CHP'nin başındaki zat bir projedir. CHP'yi bitirmek için gelmiştir. Bu, CHP'yi bitirecektir." dedi. Ardından 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndan kaçan Kılıçdaroğlu'nu hatırlatan Yılmaz,"O gece birileri, beni bırakıp buradan tüydü. Şimdi ben sana söylüyorum. Diktatör bozması sensin."ifadelerini kullandı. .
Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu asıl diktatör sensin22 Aralık 2018, Cumartesi
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